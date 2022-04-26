Çorum'da bıçaklı-sopalı kavga!

Çorum'un İskilip ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı-sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İskilip'in sesi haberine göre olay Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında alacak-verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyünce kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Meydan savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 19:12