Çorum'da bir derneğe daha kumar baskını!

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir derneğe kumar oynandığı gerekçesiyle basın yaptı.

Yapılan operasyonda 14 kişiye kumar oynama ve sokağa çıkma kısıtlamasın ihlal suçlarından toplam 48 bin 566 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın da izniyle derneğe operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynayan 14 kişi yakalandı. 14 kişiye kumar oynama ve sokağa çıkma kısıtlamasından 48 bin 566 lira cezai işlem uygulandı.