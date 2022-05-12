Çorum'da bir kişi kafasından vuruldu!

Sungurlu'da silahla başından vurulan bir kişi, kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'nin haberine göre Sungurlu Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında meydana gelen olayda T.B., başından silahla vuruldu.

Kendi imkânlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen T.B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. T.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemezken, emniyet tarafından konuyla ilgili soruşturma başlattı.