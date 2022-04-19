Çorum'da derneklere kumar baskını!

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda Çorum'da kumar oynatılan derneklere baskın düzenledi.

Düzenlenen operasyonda bir dernek içerisinde, 1 bir adet bulundurma ruhsatlı tabanca ve 15 adet 9 mm. çaplı fişek, 300 adet iskambil kâğıdı, 5 adet hesap defteri, 8 sekiz adet kullanılmış yazboz kâğıdı, açılmış koli içerisinde 40 adet boş yazboz koçanı, ayrıca çatı katında 10 adet açılmış koli içerisinde kullanılmış iskambil kâğıdı ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şüpheli şahıslar hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli soruşturmaların devam ettiği belirtildi.