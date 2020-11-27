Çorum'da dolandırıcılar pandemiyi fırsata çevirmiş

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği ‘Çorum Teksas’a döndü’ başlıklı haberimize ilişkin bir açıklama yaptı.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç tarafından gazetemize yapılan açıklamada Çorum’da en fazla dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığı belirtildi.

Pandemiyi fırsata çeviren dolandırıcılar, internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırdı. Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum’da asayiş olaylarında en fazla artışın dolandırıcılıkta yaşandığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıla göre dolandırıcılık olaylarında Çorum’da %102’lik artış yaşandığını aktaran Erdinç; “Pandemiyi fırsat bilen dolandırıcılar internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırdı. Çorum’da 2019 yılında 179 dolandırıcılık olayı yaşanırken, bu olayların %76’sı aydınlatıldı. 2020 yılında ise 10 ayda 362 dolandırıcılık olayı meydana geldi ve olayların %74’ü aydınlatıldı.” dedi

-Çorum’da 2019 yılı ve 2020 yılında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaşan Erdinç, “2019-2020 yılları aylık karşılaştırmalarda kişilere karşı meydana gelen olaylarda yaşanan artış değerlendirildiğinde kasten yaralama olaylarında 2019 yılında 1618 olay meydana geldi ve olayların %96’sının aydınlatıldı. 2020 yılında ise 10 ayda 1638 olay meydana geldi ve olayların %97’sinin aydınlatıldı.” dedi

-Taksirle öldürme olaylarında 2019 yılında 21 olay meydana geldiğini belirten Erdinç, olayların tamamanın aydınlatıldığını, 2020 yılında ise 10 ayda 22 olay meydana geldiği ve olayların tamamının aydınlatıldığını kaydetti.

Tehdit olaylarında Çorum’da geçen seneye göre %36’lık bir artış yaşandığını ifade eden Erdinç, tehdit olaylarında 2019 yılında 994 olay meydana geldiğini ve olayların %98’si aydınlatıldığını belirtirken, 2020 yılında ise 10 ayda 1353 olay meydana geldiğini ve olayların %97’sinin aydınlatıldığını aktardı.

-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında Çorum’da geçtiğimiz yıla göre %6’lık bir artış yaşandığını dile getiren Erdinç; “2019 yılında 31 olay meydana gelirken bu olayların %90’ının aydınlatıldı. 2020 yılında ise 10 ayda 33 olay meydana geldi.” dedi

Malvarlığına karşı işlenen suçlara ilişkin verileri de açıklayan Erdinç, Çorum’da 2020 yılında evde hırsızlık olaylarında %13’lük bir artış yaşandığını, işyeri ve kurum hırsızlık olaylarında %39 bir azalma olduğunu ifade ederek, malvarlığına karşı işlenen olaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı;

-“Evden hırsızlık olaylarında 2019 yılında 182 olay meydana geldİ ve bu olayların %51’inin aydınlatıldı. 2020 yılı 10 ayında ise 205 hırsızlık olayı yaşandığı ve olayların %40’ının aydınlatıldı.

İşyerinden, resmi kurum ve kuruluştan hırsızlık olaylarında 2019 yılında 147 olay meydana geldi ve olayların %82’si aydınlatıldı.2020 yılında 89 olay meydana geldi ve olayların %67’si aydınlatıldı.

-Oto hırsızlığı olaylarında geçtiğimiz yıla göre %86’lık bir artış yaşandı. 2019 yılında 14 olay meydana geldi ve olayların %71’i aydınlatıldı. 2020 yılında ise 26 olay meydana geldi ve olayların %54’ü aydınlatıldı.

-Yankesicilik olaylarında geçtiğimiz yıla göre %57’lik azalma yaşandı. 2019 yılında 7 yankesicilik olayı meydana gelirken, bu olayların %29’u aydınlatıldı. 2020 yılında ise 3 olay meydana geldi ve olayların %33’ü aydınlatıldı.

-Çorum’da en fazla artış dolandırıcılık olaylarında yaşandı. Geçtiğimiz yıla göre dolandırıcılık olaylarında Çorum’da %102’lik artış yaşandı. Pandemiyi fırsat bilen dolandırıcılar internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırdı. Çorum’da 2019 yılında 179 dolandırıcılık olayı yaşanırken, bu olayların %76’sı aydınlatıldı. 2020 yılında ise 10 ayda 362 dolandırıcılık olayı meydana geldi ve olayların %74’ü aydınlatıldı.

-Çorum’da yağma olayları da %6 arttı. Geçtiğimiz yıl 48 yapma olayı meydana gelirken, bu yıl 51 yağma olayı meydana geldi ve olayların %92’si aydınlatıldı.

Mala zarar veme olaylarında ise Çorum’da 2019 yılında 428 olay meydana gelirken, 2020 yılında 460 olay meydana geldi ve olayların %57’si aydınlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 18:29