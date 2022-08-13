Çorum'da feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti

EROL TAŞKAN

Çorum'da akşam saatlerinde yaşanan kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum- Alaca yol ayrımında meydana geldi.

İddialara göre, 19 ACY 070 plakalı otomobil soğan yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybderken, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.