Çorum'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi.

Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Derya U. yönetimindeki DS-737-JL yabancı plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan Ergün Ç. yönetimindeki 06 BV 0905 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak tarlaya uçtu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan yaralıları çıkarttı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Çelik, Onur Çelik, Ramazan Çelik ve Beyza Çelik yaralandı.

YARILALIR SUNGURLU VE ÇORUM’DA

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)