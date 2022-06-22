Çorum'da gasp ve hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Çorum'da gasp ve motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 17 Haziran'da farklı adreslerden gelen hırsızlık ve gasp ihbarlarının ardından hırsız ve gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu hırsızlık ve gasp olayına karışan 3 kişi çaldıkları motosikletlerle beraber yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022, 17:11