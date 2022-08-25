Çorum'da genç kız 5.kattan atladı!

FATİH BATTAR

Çorum'da 28 yaşındaki genç kız oturduğu binanın 5.katından düşerek yaralandı.

Olay bugün Yeniyol Mahallesi Eskisaray Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre bunalıma giren 28 yaşındaki Goncagül U., oturduğu binanın 5.katından atladı.

Apartmandan gelen sesler üzerine genç kızın düştüğünü gören apartman sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri apartman boşluğuna düşen kızı bulunduğu yerden çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri genç kıza ulaşmak için başka bir yerden giriş yaptı.

Genç kız ekiplerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 22:27