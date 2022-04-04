Çorum'da gündüz vakti silahlı saldırı!

Çorum'da 1 kişi yoldan geçen otomobildeki şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Olay bugün Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre yoldan yürüyen şahsa, yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı.

Silahlı saldırı sonucu yoldan yürüyen şahıs bacaklarından yaralandı. Araç hareket halindeyken ateş eden saldırganlar daha sonra otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde ilk tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.