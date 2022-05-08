Çorum'da günübirlik evlere operasyon

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde günübirlik evlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler günübirlik kiralanan evlerde denetim yaptı. Bu kapsamda Çorum’da asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun bir şekilde tayakkuz halinde olunması, başta terör, asayiş, narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 64 evde denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 1 eve 13 bin lira idari ceza uygulandı.

Türkiye genelinde ise 6 bin 747 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 267 günübirlik işletmeciye 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari yaptırım uygulandı. 54 günübirlik işletmeye de kapatılması için işlem yapıldı. Denetimlerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Ayrıca haklarında arama kararı olan 603 kişi gözaltına alındı.