Çorum'da günübirlik evlere operasyon

FATİH BATTAR

Çorum’da asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun bir şekilde tayakkuz halinde olunması, başta terör, asayiş, narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında huzur ve asayiş uygulaması yapıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında 8 günübirlik ev ve 24 metruk binaya operasyon düzenledi. 2 saat süren uygulamada şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, suç unsuru taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Ekipler ayrıca akşam saatlerinde Saat Kulesi’nde trafik denetimi yaptı. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.