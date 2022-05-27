Çorum'da iki kişi yaşamına son verdi

Çorum merkeze bağlı Karacaköy köyünde 2 kişi yaşamına son verdi.

İddialara göre birlikte oldukları öğrenilen Z.A ile M.C Karacaköy'deki bağ evinde kendilerini asarak yaşamlarına son verdi. M.C'den haber alamayan yakınları bağ evine gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Z.A ile M.C'nin cansız bedeni karşılaşan yakınları durumu hemen Jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Birlikte canlarına kıyan Z.A ile M.C'nin cesetleri otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.