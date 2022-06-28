Çorum'da kaybolan turist kadın ormanlık alanda bulundu!

Boğazkale ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki Fransız asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı turist kadın, Boğazkale Polis Merkezi Amirliğince yapılan aramalar sonucunda bulundu.
Olay, 27 Haziran günü öğle saatlerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine verilen kayıp ihbarını değerlendiren Boğazkale İlçe Emniyet Amirliği, ihbara konu bölgede arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Boğazkale Hattuşa Ören Yeri Kral Kalesi mevkisi ormanlık alanda, hakkında kayıp ihbarı yapılan 69 yaşındaki Fransız asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı kadın turiste ulaştı.
Sağlık kontrolü için Boğazkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 12:11