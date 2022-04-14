Çorum'da Milli Eğitim personeli evinde ölü bulundu

FATİH BATTAR

Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Hasret Gülsoy evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocatepe İlkokulu'nda görev yapan 32 yaşındaki Hasret Gülsoy, işe gitmemesi üzerine arkadaşları tarafından telefonla ulaşılmaya çalıştı ancak ulaşılamayınca durum polise ihbar edildi. Gülsoy'un evine giden polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Gülsoy'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuzeyyurt köyünde topağa verildi.