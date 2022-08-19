Çorum'da otogarda silahlı-bıçaklı kavga!

Çorum'da otogarda çıkan silahlı-bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddialara göre otogarda 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine silahlar ve bıçaklar konuştu. Çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardındna otogara çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışanları gözaltına aldı.

Silah sesleri nedeniyle otogarda vatandaş panik yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.