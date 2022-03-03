Çorum'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Çorum’da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

FATİH BATTAR

Çorum’da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık yolu Bayat Gediği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Sert yönetimindeki 06 LER 03 plakalı otomobil ile Metin Bozkuş’un kullandığı 19 EA 820 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç içindeki  Enes Ü.(25), Kadir Can S. (21) ve sürücü Erol Sert yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeni ile yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Çorum-Osmancık Karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022, 13:47
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YORUMLAR
İsmail
İsmail - 3 saat Önce

Aynı noktada bu kaçıncı kaza, eğer kaza denilebilirse. Kaç yıldır bitirilemeyen yapım çalışmalarından dolayı ocaklar sönüyor. Yazıktır. Duble olması şart değil, 3 şeritli yapılabilse bu kazalar olmaz.

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