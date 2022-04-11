Çorum'da silahlı kavga!

Çorum’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay geçtiğimiz Perşembe günü Sobacılar Arastası'nda meydana geldi.

İddialara göre iki kişi arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga büyüyünce silahlar konuştu. Aracından silahını çıkaran A.K, tartıştığı kişiye ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalardan dolayı yüzünden ve ensesinden yaralanan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Yaralı şahsın ifadesi doğrultusunda A.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 16:50