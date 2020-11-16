Çorum'da silahlı kavga

Çorum bir lastik dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Olay Kamyon Garajında faaliyet gösteren lastikçi dükkanında meydana geldi. İddialara göre dükkan sahibi F. A. (30) ile daha önce birlikte çalıştığı Ç.Ö. arasında telefonda bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın arkasından Ç.Ö., kardeşleri A. Ö., K. Ö., A. Ö. ve M. Ö. ile birlikte F. A., K. E. (28) ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin daha bulunduğu lastikçi dükkanına gitti. Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu her iki gurupta pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Açılan ateş sonucu A.Ö. ve K.E., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi ile Kamyon Garajı’na çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan K.E., bir arkadaşının yardımıyla hastaneye getirilirken başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ederek ağır yaralanan A.Ö., 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası emniyet güçleri çok sayıda şüpheliyi göz altına alırken A.Ö.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Ateşli silah yaralanması olayına ilişkin her iki gruptan birer kişi olmak üzere 2 kişi tutuklandı.