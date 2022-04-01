Çorum'da şüpheli ölüm!

FATİH BATTAR

Çorum’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay bugün 15.00 sularında Ata Caddesi numara 177'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 50 yaşındaki Fazlı Ö'den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Fazlı Ö. otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 17:46