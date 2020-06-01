Çorum'da trafik kazalarında 57 kişi ölürken, 2 bin 915 kişi yaralandı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ne göre Çorum'da 1 661 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Çorum’da 2019 yılında toplam 7 bin 184 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 5 bin 523 adedi maddi hasarlı, 1 661 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu açıklandı.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısında İstanbul (16 737), Ankara (11 588), İzmir (9 919) ve Antalya (8 140) illeri ilk dört sırada yer alırken Çorum ili 1 661 kaza ile 29'uncu sırada yer aldı.

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında toplam I milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75,9'u yerleşim yeri içinde %24,1'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

ÇORUM'DA TRAFİK KAZALARINDA TOPLAM 57 KİŞİ ÖLÜRKEN, 2 BİN 915 KİŞİ YARALANDI

Çorum'da 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında toplam 57 kişi ölürken 2 bin 915 kişi yaralandı. Çorum ili ölü sayısında Türkiye genelinde 32'inci sırada yer alırken, yaralanma sayısında 29'uncu sırada yer aldı. Ölümlerin %45,6'sı kaza yerinde gerçekleşirken, %54,4'ü kaza sonrasında gerçekleşti.

Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %47,5'i, yaralanmaların %68,1'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %52,5'i yaralanmaların ise %31,9'u yerleşim yeri dışında oldu.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN %42,7'SİNİ SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %42,7'si sürücü, %34,1'i yolcu, %23,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,2'sinin erkek, %23,8'inin kadın, yaralananların ise %67,2'sinin erkek, %32,8'inin kadın olduğu görüldü.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %88,0 ile ilk sıradadır. Türkiye'de 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 204 bin 538. kusura bakıldığında kusurların %88,0'ının sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,0'ının taşıt, %1,3'ünün yolcu ve %0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASINA 280 BİN 700 ADET TAŞIT KARIŞTI

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 280 bin 700 taşıtın %53,1'i otomobil, %16,3'ü motosiklet, %14,9'u kamyonet, %3,0'ı minibüs, %2,3'ü kamyon, %2,2'si otobüs, %2,1'i çekici, %1,0'ı traktör ve %5,2'si diğer taşıtlardan oluştu.