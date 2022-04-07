Çorum'da yanan cami kullanılamaz hale geldi

Dodurga İlçesine bağlı Kuyucak Köyü Camii'nde yangın çıktı.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına ilk olarak köy halkı müdahale etti. Ardından da itfaiye çağırıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Dodurga Belediyesi, Oğuzlar Belediyesi ve Laçin Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden ve çevredeki evlere de sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle camide ciddi maddi hasar oluşurken, her hangi can kaybı veya yaralanma olmadı.