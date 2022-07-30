Çorum'da yaşlı adam Kızılırmak'ta boğularak hayatını kaybetti

Çorum'da balık tutmak için Kızılırmak'a giden yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre balık tutmak için Kızılırmak'a giren 74 yaşındaki Seydi Boğucu, Kızılırmak kenarında çamura saplanarak boğuldu. Boğucu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün saat 14.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenecek törenin ardından Eskiköy'de toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022, 11:44