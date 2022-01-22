Çorum'da yine silahlar konuştu

Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay Kale Mahallesi Muhtarlığı arkasında gerçekleşti.İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar konuştu.

Kavgada bir kişi belinden çıkarıdğı silahla tartıştığı adamın bacaklarına ateş etti. Silah seslerinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı adam ambulansla hastanede tedavi altına alınırken, polis ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 19:23