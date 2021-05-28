Çorum'da yine silahlar konuştu

Çorum'da gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Sanayi 25. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bekir E. ve Fatih Y., işyerinde bulundukları esnada Fatih K., Enes G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yanlarına geldi.

İki gurup arasında çıkan tartışmada Enes G., yanında bulunan silahla ateş etti.

Çıkan kavgada Bekir E., bıçakla yaralandı. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bıçakla yaralanan Bekir E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca, boş kovan ve duvara isabet etmiş bir mermi çekirdeği bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 16:30