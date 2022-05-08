Çorum'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün otomobille çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Sakarya'ya gitmekte olan Yakup Şimşek (38) yönetimindeki 28 EE 365 plakalı otomobil, Karaçay mevkiinde dinlenme tesisinden çıkan 60 TK 666 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Yakup Şimşek ve araçta bulunan Leyla Şimşek (37), Ceren Tuana Şimşek (13), Cemre Şimşek (8), Emin Yıldız (45), Dilek Yıldız (38) yaralandı.

Araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine çağırılan kaza kırım ekibi tarafından çıkarılarak, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yakup Şimşek, Leyla Şimşek, Ceren Tuana Şimşek, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)