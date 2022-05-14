Çorum'da üzerine palet düşen işçi yaralandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, forklif ile yükleme yapan işçinin üzerine palet düştü. Paletin düşmesi sonucu forkliftin içinde sıkışan ve başından yaralanan işçi diğer çalışanların yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 12:24