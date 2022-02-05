Çorum-Samsun yolunda feci kaza

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün arızalanarak geri geri giden Tır, otomobilin üstünden geçti. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Çorum-Samsun yolundaki Sıklık Tabiat Parkı'nın karşısında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre un yüklü UU 887-V yabancı plakalı tır yolda arızalandı. Sürücüsü de arızalanan Tır'a bakmak için aracından inerek yolda durdu. İddialara göre Tır sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca Tır geri geri kayarak arkasından gelen otomobilin üstünden geçti. Kazada 66 LP 131 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, araç içindeki 2 kişi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tır devrilirken, Çorum-Samsun yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Devrilen Tır'ın çekilmesi için çalışmalar devam ederken, ekipler Çorum-Samsun yolunda ulaşımın aksamaması için Palabıyık Kavşağı'na kadar tek şerit olarak ulaşım veriyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 18:07