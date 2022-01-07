Çorum’da bomba paniği

EROL TAŞKAN

Çorum’da gece yarısı duyulan patlama sesi büyük bir paniğe neden oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir bayan, aracının altında şüpheli paket bulunduğunu, paketi kenara çekip bıraktığını bildirdi.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, şüpheli paketi patlattı. Neredeyse Çorum’un pek çok bölgesinden duyulan kuvvetli patlama, park halindeki bir minibüste hasara neden oldu. Paketin içerisinde pil ve bazı demir materyaller olduğunu tespit eden ekipler, geniş bir inceleme başlattı.

Çevrede bulunan ara sokaklar da yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polis şüpheli paketin kim ya da kimler tarafından konulduğunu araştırıyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 01:00