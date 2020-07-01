Çorum’da keneden ölüm

M.BURAK YALÇIN

Yaz aylarının kabusu kene Çorum’da bir can daha aldı. Koronavirüs’ten daha tehlikeli olduğu uzmanlarca açıklanan kene, Çorum’da bir kişinin daha ölümüne sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ta 3 kişinin daha ölümüne sebep olan kene, Çorum’da da Serpin köyünde yaşayan 69 yaşındaki Elvan Sakin’in ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çorum merkeze bağlı Serpin Köyünde yaşayan 69 yaşındaki Elvan Sakin, kene ısırması sonucu rahatsızlanarak Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elvan Sakin’in yapılan tetkikler sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası olduğu belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Elvan Sakin, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sakin’in yarın saat 10.00’da Serpin köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 18:23