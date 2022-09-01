Çorum’da kontrplak fabrikasında yangın çıktı!

FATİH BATTAR

Çorum’da bir kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangın bugün 14.30 sularında Ankara yolunda faaliyet gösteren bir kontrplak fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kazan dairesinde çıkan yangın, fabrikanın içinde bulunan kontrplak malzemelerine sıçradı. Yangını gören işçiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise fabrikaya giderek, firma sahiplerini geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aşgın; "Ankara yolu üzerinde faaliyetini sürdüren Akça Plywood’da meydana gelen yangına ekiplerimiz anında müdahale ettiler. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Firma sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022, 19:51