Çorum’da korkutan yangın

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün 14.15 sularında Ayakkabıcılar Arastası’nda faaliyet gösteren bir lokantanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanlar nedeniyle gökyüzü dumana boğuldu.

Edinilen bilgilere göre yangını fark eden lokanta çalışanları yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve Yedaş ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Bu arada yangını gören vatandaşlar seyirci gibi cep telefonlarıyla yangını görüntülemek için sıraya girdi. Polis ekipleri vatandaşları olay yerinde uzaklaştırmaya çalışsa da vatandaşların vurdumduymazlığı ekipleri çileden çıkarttı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 16:40