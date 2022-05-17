Çorum’da park yeri kavgasında 1 kişi vuruldu!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki kişi arasında yaşanan park yeri kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında meydana gelen olayda, iddialara göre iki kişi arasında araç parkı yeri yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle olay yerinde bulunan bir kişi yaralandı, 3 ayrı araca da saçmalar isabet etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.