Çorum’da sahte dezenfektan operasyonu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve ülkemizde de görülen (Covid-19) salgın hastalığı ile ilgili olarak, Çorum’da “Sahte Dezenfektan” üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla bir işyerine operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum’da bir iş yerinde sahte dezenfektan üretildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda 39 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 195 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, 73 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır tıbbi amaçlı el ve cilt plastik dezenfektan şişeleri yakalanarak, ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 18:15