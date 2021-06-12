Çorum’da silahlı suç örgütüne operasyon

EROL TAŞKAN

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı operasyon kapsamında ilçe merkezinde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden 10’u tutuklandı.

Sungurlu Başsavcılığı tarafından kasten adam öldürme, silahla yaralama, nitelikli tehdit, haksız kazanç temin etme, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan 19 kişiye 13 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 5 adet çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 17 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ile 20 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi, 13 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman yakalanarak ele geçirildi.

Bu arada yapılan operasyonda gözaltınan alınan 19 kişiden 5’inin de cezaevinde suç örgütüne destek olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021, 14:03