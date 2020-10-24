Çorum’da telefon dolandırıcıları yine iş başında

FATİH BATTAR

Çorum’da kendilerini 'polis ve savcı' gibi kamu görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, bu kez yaşlı adamı gözüne kestirdi.

Edinilen bilgilere göre telefonda kendilerini ‘polis’ olarak tanıtan ve dolandırıcılar, yaşlı adamdan para koparmaya çalıştı. Yaşlı adama bankada parası olup olmadığını soran ve banka kartlarının numarasını isteyen dolandırıcılar yine aynı taktikle dolandırıcılık yapmaya çalıştı ama durumdan şüphelenen yaşlı adam telefonu kapatarak, karakola suç duyurusunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 14:25