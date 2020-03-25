Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden biri işlemlerinin ardından tutuklanarak L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün son bir hafta içerisinde yaptığı uyuştucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda; “151,30 gr Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 3 adet Ekstazi Hap, 34 adet Sentetik Ecza, 1 gram Esrar maddesi, 8 gram hint keneviri bitkisi tohumu 665,00 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 12:11