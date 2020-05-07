Çorum’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 2 kişi işlemlerinin ardından tutuklanarak L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün son bir hafta içerisinde yaptığı uyuştucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda; “1,45 gr. sentetik kannobinoid (Bonzai), 27 adet extacy hap, 36 adet sentetik ecza, 12,60 gr. esrar maddesi, 49 gr. likit esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi” ele geçirildi.