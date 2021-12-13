Çorumlu aile Çankırı'da kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’dan Ankara’ya giden Osmancık ilçesi Aşıkbükü Köyünden Çelik ailesi Çankırı’nın Çerkeş İlçesi’nde kaza geçirdi, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çelik’in idaresindeki 19 HN 861 plakalı panelvan, Çerkeş- Kızılcahamam karayolu Ağaca köyü mevkiinde arızalanması nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan yol kenarında bulunan 37 ABJ 676 TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada panelvanda bulunan üç çocuk annesi 53 yaşındaki Hanım Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Çelik ile araçta bulunan Emine Aktaş ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Hanım Çelik köyünde toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 18:21