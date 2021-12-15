Çorumlu aile Kırıkkale’de kaza yaptı

Çorumlu aile Kırıkkale'de trafik kazası yaptı.
Yaşar Eğriboyungil idaresindeki 19 UH 237 plakalı otomobil ile Osman Saftan yönetimindeki 06 RVK 37 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler, araçlardaki Ünay ve Öykü Eğriboyungil ile Sema Saftan yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)
(AA)