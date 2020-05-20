Çorumlu asker yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan Çorumlu Jandarma Başçavuş Birol Evkaya, görev dönüşü kaza yaptı.
Fatsa ilçesinde görevden gelen jandarma aracının yol kenarında ki istinat duvarına çarpması sonucu Çorum'un Oğuzlar ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Başçavuş ve yanındaki asker kaza geçirdi.
Kaza, ilçeye bağlı Sefaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 52 JAA 083 plakalı askeri aracı kullanan Birol Evkaya kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Hemşehrimiz ve yanındaki askeri personel kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 03:40