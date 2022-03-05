Çorumlu genç hayata tutunamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 Şubat'ta kapalı kasa kamyonetle çarpışan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Çorumlu Neşet Günay (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Şubat'ta Burmahancı Caddesi'nde meydana geldi. Döndü U.'nun kullandığı 07 FPD 41 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Neşet Günay yönetimindeki 07 AGV 165 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Günay ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Günay, yaklaşık 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamadı.

Genç yaşta kazaya kurban giden gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022, 19:56