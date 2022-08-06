Çorumlu genç yaşamına son verdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 21 yaşındaki Çorumlu genç inşaatta yaşamına son verdi.

Vezirköprü Özlem Gazetesi'nde yer alan haberde, Çomu Mahallesi mevkiindeki bir inşaatta işçi olarak çalışan Çorum nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Emre E., inşaatta kendini astı. Gece saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayda, Emre E.'nin cansız bedenini sabah saatlerinde iş arkadaşları buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emre Emirhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022, 17:51