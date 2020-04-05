Çorumlu işçi 12.kattan düşerek hayatını kaybetti!

FATİH BATTAR

Çorumlu inşaat işçisi Cengiz Tokmak, İstanbul’da bir hastanenin inşatında çalışırken, dengesini kaybetmesi sonucu 12.kattan şaft boşluğuna düşerek, yaşamını yitirdi.

Evli bir(1) çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz Tokmak, 12.kattan şaft boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çorum'un Alaca ilçesi Killik köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Cengiz Tokmak, olay yerinde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin polisin soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2020, 19:53