Çorumlu işçi gölette boğuldu

Almanya'da yaşayan Çorumlu işçi Seyfi Durusulu gölete düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Almanya'ya çalışmak için giden ve arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında piknik yapan Seyfi Durusulu, dengesini kaybederek gölete düştü. Uzun uğraşlar sonucu göletten çıkartılan Durusulu, hemen hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda 8 gün yaşam savaşı veren Durusulu doktoların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sungurlu'ya bağlı Küçük Polatlı Köyü nüfusuna kayıtlı Seyfi Durusulu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilerek toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022, 16:00