Çorumlu kadın canice katledildi

Ankara'da, 4 gün önce boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu. Ankara günlerdir kesikbaş cinayetini konuşuyordu. Keşikbaş cinayetinin sırrı çözüldü. Yapılan otopsi sonucu öldürülen kişinin 4 çocuk annesi Çorumlu Melehat Ayhan (50) olduğu ortaya çıktı.

4 gün önce yaşanan olayda Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf, belediyeye haber verdi. Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmada vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu. Polis ekipleri, alana gelerek incelemede bulundu. Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde, cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin vücut kısmını, olay yerine 600 metre uzaklıkta buldu. Kafatası, daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan otopsi sonucu bulunan kesikbaşın 4 çocuk annesi Melehat Ayhan’a ait olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonrası cinayetin perdesini de çözüldü. Cinayeti yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Köse(58)’nin işlediği ortaya çıktı.

Olayı kesikbaşın üzerinde bulunan porselen diş ve alanda bulunan ekmek bıçağı çözdü. İddialara göre 4 gün yaşanan olayda sevgili olan ve yasak aşk yaşayan 50 yaşındaki Melehat Ayhan ile Mehmet Köse arasında tartışma çıktı. Köse, tartışmanın ardından evden ekmek bıçağını aldığı gibi talihsiz kadının canına kıydı, yetmedi başını kesti. Katil zanlısı cinayetin ardından metruk bir binada kendini asarak yaşamına son verdi. Olay yerinde ağaçların arasında bulunan ekmek bıçağı katil zanlısı Mehmet Köse’nin eşine gösterildi ve katil zanlısının eşi bıçağın kendilerine ait olduğunu doğruladı.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Canice katledilen kadın, defnedilmek üzere Çorum’a gönderildi.