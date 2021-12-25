Çorumlu polis memuru ölü bulundu

FATİH BATTAR

İstanbul'da görev yapan Çorumlu polis memuru Furkan Öztaş, yaşadığı evde ölü bulundu.

İddialara göre genç polisten haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler Öztaş'ın evine gitti. Öztaş kapıyı açmayan ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Başından vurulmuş halde bulunan genç polis, sağlık ekiplerinin bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öztaş cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Merhumun cenazesinin yarın Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.