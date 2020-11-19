Çorumlu Tır şoförü kazada hayatını kaybetti

Çorumlu TIR şoförü Yüksel Çağdaş, Yozgat’ın Sorgun İlçesinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çorumlu 54 yaşındaki TIR şoförü Yüksel Çağdaş, Yozgat’ın Sorgun İlçesinde bir fabrikada yük sırası beklerken bir başka aracın geri manevrası sonucu altında kaldı.

Ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilen Yüksel Çağdaş’ın cenazesi, Çorum merkeze bağlı Gülücek Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. Talihsiz kazada can veren Yüksel Çağdaş’ın ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Sorgun Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 14:07