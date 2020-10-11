Çorumlu uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Trabzon’da görev yapan Çorumlu Uzman Çavuş Murat Avcı, Trabzon da iş çıkışı motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Avcı, görev sonrası motosikleti ile evine giderken kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ekibine haber verdi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet tutkusu ile tanınan Uzman Çavuş Murat Avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Avcı’nın cenazesi bugün Başpınar köyünde toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 18:07