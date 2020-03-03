Denetim yapan zabıta bıçaklandı

Çorum'da denetime giden zabıta memuru, iş yeri sahibi tarafından bıçaklandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren ve daha önce yapılan denetimin ardından eksiklerin giderilmesi için süre verilen çiğ köfte dükkana yeniden denetime gitti.

Denetim sırasında işletme sahibi Erol Ç. (47) ile zabıta memuru A.Y. (50) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Erol Ç, mutfak bıçağıyla zabıta A.Y'yi omzundan yaraladı.

Otomobille hastaneye götürülen zabıta memuru A.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Erol Ç, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2020, 15:51